کشف بیش از ۲ هزار حلقه لاستیک قاچاق در مرزهای شمالی سیستان و بلوچستان

سردار علیرضا دلیری جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، مأموران ایست و بازرسی میل نادر شهرستان نیمروز حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی تکمیلی از خودرو موفق به کشف ۲ هزار و ۱۶۷ حلقه لاستیک خارجی قاچاق شدند که ارزش کالای کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه ۶۰ میلیارد ریال برآورد شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت در کشور است و بر اساس وظایف ذاتی، پلیس با پدیده قاچاق برخورد قانونی خواهد کرد.