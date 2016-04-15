وضعیت سیلاب در استان لرستان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی با اشاره به امداد رسانی به ۳ هزار و ۴۳ حادثه دیده سیلاب در استان لرستان، اظهارداشت: ۵۱ تیم عملیاتی متشکل از ۲۱۵ امدادگر و نجاتگر در حال امدادرسانی به هموطنان سیل زده در استان لرستان، هستند.

قائم مقام سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر به همراه حسین رضا مرادی؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان لرستان با مهندس بازوند؛ استاندار لرستان دیدار و گفت و گو کردند.

در این دیدار استاندار لرستان از امدادرسانی های بی وقفه امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر در جریان سیل لرستان تشکر کرد.

مرتضی سلیمی نیز در این دیدار گزارشی از فعالیت های جمعیت هلال احمر در استان لرستان ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه بارش شدید باران منجر به وقوع سیل و آبگرفتگی در شهرستان های مختلف استان لرستان شد، افزود: از روز گذشته شاهد آبگرفتگی در شهرستان‌های پلدختر، الشتر، ازنا، کوهدشت، دورود، الیگودرز، خرم آباد، بروجرد و نورآباد بوده ایم که نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر تاکنون به ۳ هزار و ۴۳ حادثه دیده سیلاب در استان لرستان امدادرسانی کرده اند.

قائم مقام سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر با بیان اینکه ۷۹۱ خانوار تا این لحظه امدادرسانی شده اند، افزود: با برپایی ٢٨٠ دستگاه چادر امدادی اسکان اضطراری سیل زدگان در استان لرستان فراهم شد.

وی به امدادرسانی نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان در ۶۴ شهر، روستا و مناطق عشایرنشین اشاره کرد و اظهارداشت: ۵۱ تیم عملیاتی متشکل از ۲۱۵ امدادگر و نجاتگر در حال امدادرسانی به هموطنان سیل زده در استان لرستان، هستند.

سلیمی در خصوص بکارگیری تجهیزات امدادی به منظور امدادرسانی به سیل زدگان در استان لرستان، تصریح کرد: ۳۴ دستگاه امبولانس، ۲۹ دستگاه خودروی کمک دار، ۳۲ دستگاه پمپ و موتور تخلیه آب از منازل برای امدادرسانی به سیل زدگان لرستانی به کارگیری شده است.