افشای ۱۹ هزار فایل حساس رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل+تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه هکری حنظله اعلام کرد که تلفن همراه هرتزی هالوی رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی را هک کرده و به اطلاعات حساسی از وی دست پیدا کرده است. این گروه چندین عکس و ویدئو از تلفن همراه هالوی را نیز منتشر کرد.
ایتای بلومنتال خبرنگار نظامی شبکه کان رژیم صهیونیستی در این رابطه گفت که تلفن هالوی «توسط هکرها» هک شده است و بسیاری از رویدادهایی که قبلاً به دلیل سانسور نمیشد درباره آنها صحبت کرد، را فاش کرده است.
بلومنتال افزود که مقادیر زیادی از اطلاعات مرتبط با مناصب عالی در ارتش رژیم صهیونیستی ، در کنار رویدادهای شخصی و همچنین ویدئوهای تا حدودی شرمآور با تعدادی از رهبران نظامی برجسته در میان این مطالب وجود دارد.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که هک تلفن هالوی هزاران فایل حساس را فاش کرده و مسائلی را که نگرانیهای امنیتی گستردهای را ایجاد میکند، فاش کرده است.
«کارمیلا منشه» تحلیلگر امور نظامی در این شبکه تلویزیونی گفت که این موضوع مربوط به شبهه نفوذ خطرناک از سوی هکرهای ایرانی است که میگویند هرتزی هالوی را به مدت طولانی رصد کردهاند و علاوه بر اطلاعات نظامی، مسائل شخصی وی را نیز را مستند کردهاند.
به گفته منشه، این یک عملیات چند ساله است که طی آن حدود ۱۹ هزار فایل دارای اطلاعات حساس از جمله مستندات بصری، جلسات محرمانه، نقشههای استراتژیک، جزئیات شخصی از خانه او و عکسهایی با همسرش جمع آوری شده است.
وی افزود که این موضوع فقط مربوط به اسناد نیست، بلکه مستنداتی زنده از اتاقهای مدیریت بحران و تأسیسات مخفی رژیم صهیونیستی فاش شده است. آنها ۹۰ هزار عکس با چهرههای آشکار از مبارزان و فرماندهان رده بالای اسرائیل را در اختیار دارند که دهها نمونه از عکسها و ویدئوها را در بیانیه خود منتشر کردهاند.
منشه افزود که در گذشته نیز تلفان همراه یوآو گالانت، وزیر جنگ، نفتالی بنت، نخستوزیر سابق، بنی گانتز، و زاحی برفرمن نیز هک شده بود. وی افزود: آنها به مواد بسیار محرمانه ای دسترسی داشتند، اما این بار در مورد حجم عظیمی از محتواهای محرمانه شامل حدود ۱۹ هزار فایل صحبت میکنیم که میتواند اطلاعات زیادی را در اختیار آنها قرار دهد.
