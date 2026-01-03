شهردار پاکدشت:انفجار گاز در ساختمان مسکونی ۲ کشته و ۵ مصدوم برجا گذاشت

پیمان شکرزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع انفجار گاز در یک ساختمان مسکونی پاکدشت، از جان‌باختن دو شهروند و مصدومیت ۵ نفر خبر داد.

وی گفت: متأسفانه به دنبال نشتی گاز، انفجاری در ساختمانی که مشاهده می‌شود رخ داد که منجر به تخریب بخش‌هایی از آن شد، بلافاصله پس از حادثه، نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و عوامل خدمات‌رسان از همان دقایق نخست در محل حاضر شدند و روند خدمت‌رسانی با همراهی همه دستگاه‌ها در حال انجام است.

شهردار پاکدشت با بیان اینکه مدیریت صحنه به‌صورت کامل در دستور کار قرار دارد، افزود: تلاش می‌کنیم تا یک یا دو ساعت آینده مسیر محل حادثه بازگشایی شود تا تردد شهروندان با ایمنی کامل انجام گیرد.

شکرزاده ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که ساختمان حادثه‌دیده و همچنین ساختمان‌های مجاور ایمن‌سازی شوند تا خدای ناکرده خطری متوجه شهروندان نشود.

وی در پایان با ابراز تأسف از تلفات این حادثه اظهار داشت: متأسفانه بر اثر شدت انفجار، دو نفر از شهروندان زیر آوار جان باختند و پنج نفر نیز مصدوم شدند که به مراکز درمانی اعزام شده‌اند. بررسی دقیق میزان خسارت و علت نهایی حادثه پس از اعلام نظر کارشناسان اطلاع‌رسانی خواهد شد.