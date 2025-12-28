به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوبانی با حضور در جشنواره زمستانه نان و فرآوردههای آن که در هتل همای بندرعباس برگزار شد، از غرفههای مختلف این رویداد بازدید کرد و از نزدیک در جریان فرآیند پخت، عرضه و تنوع نانهای سنتی و فرآوردههای وابسته قرار گرفت.
شهردار بندرعباس در حاشیه این بازدید، با اشاره به اهمیت نان در زندگی روزمره مردم گفت: نان فقط یک ماده غذایی نیست، بلکه بخشی از هویت، فرهنگ و تاریخ زیست مردم ماست. در استان هرمزگان، نانهای متنوعی پخته میشود که هرکدام ریشه در اقلیم، سبک زندگی و خلاقیت مردم این دیار دارد و باید این ظرفیت ارزشمند بهدرستی معرفی و حفظ شود.
وی با بیان اینکه جشنوارههایی از این دست نقش مهمی در احیای سنتها و حمایت از تولیدکنندگان محلی دارند، افزود: برگزاری جشنواره پاییزه نان، فرصتی برای معرفی توانمندیهای بومی، ارتقای کیفیت پخت و آشنایی نسل جوان با نانهای سنتی هرمزگان است. این رویدادها میتوانند به رونق اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار کمک کنند.
نوبانی با تأکید بر نقش مؤثر بانوان در پخت نان و انتقال این مهارت از نسلی به نسل دیگر اظهار داشت: بانوان هرمزگانی همواره ستون اصلی حفظ این هنر اصیل بودهاند. تلاش، دقت و ذوق بانوان در پخت انواع نانهای محلی، نهتنها سفره خانوادهها را گرم نگه داشته، بلکه بخشی از فرهنگ غذایی ما را زنده و پویا حفظ کرده است.
شهردار بندرعباس در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره و مشارکتکنندگان، بر حمایت مدیریت شهری از برنامههای فرهنگی، غذایی و کارآفرینانه تأکید کرد و گفت: شهرداری بندرعباس از هر اقدامی که منجر به تقویت هویت بومی، حمایت از بانوان توانمند و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی شهر شود، استقبال و حمایت خواهد کرد.
جشنواره پاییزه نان و فرآوردههای آن با هدف معرفی نانهای سنتی، ترویج فرهنگ مصرف نان سالم و حمایت از تولیدکنندگان و بانوان فعال این حوزه، در هتل همای بندرعباس برگزار شد.
