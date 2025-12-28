به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی گروه، نمایش «شوخی میکنید موسیو تانر» به نویسندگی و کارگردانی اصغر نوری از روز دوشنبه، هشتم دی هر شب ساعت ۲۰:۴۵ در سالن سمندریان مجموعه ایرانشهر، میزبان تماشاگران میشود.
اصغر نوری، نمایشنامه را بر اساس رمانی به همین نام با ترجمه خودش، اثر «ژانپل دوبوآ» نوشته است. همچنین تهیهکنندگی نمایش را سمانه افکاری بر عهده دارد.
در خلاصهداستان نمایش «شوخی میکنید موسیو تانر» آمده: «موسیو تانر یک خانه اشرافی را به ارث میبرد و میخواهد آن را بازسازی کند اما خانه کارِ او را میسازد!»
احمد ساعتچیان، رضا مولایی و مرتضی حسینزاده در این نمایش ایفای نقش میکنند.
دیگر عوامل این نمایش عبارتند از غزاله مهربان یکتا طراح صحنه و لباس، مرتضی حقیقتبیان طراح نور، سهیل ددگو موسیقی و افکت، احسان کارعکس و گرافیک، غزاله مهربان یکتا ویدئو، ونوس ابراهیمی، عطیه شیرخدایی گروه کارگردانی، سارا بهاری، مهرآسا محمدی، فاطیما کهرایی، محمد احمدی دستیاران صحنه و لباس، مائده اسداللهی مدیر تبلیغات، رامین غلامی پوستر، لوگوموشن و انیمیشن، آرش نعمتی، موسسه فرهنگی اوسان مدیر روابطعمومی و مشاور رسانهای، موسسه فرهنگی و هنری برگ مجری طرح.
علاقهمندان برای رزرو و تهیه بلیت این نمایش، میتوانند هر روز (غیر از شنبهها) به گیشه تماشاخانه ایرانشهر یا صفحه تیوال مراجعه کنند.
