بخشدار خارگ: ۹ دی نماد بصیرت و وحدت ملت ایران است

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یوم‌الله ۹ دی نماد بصیرت، آگاهی و حضور هوشمندانه مردم ایران در دفاع از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است و برگزاری باشکوه این مراسم، نقش مهمی در تبیین این حماسه تاریخی دارد.

وی افزود: مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی با مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی و مردمی، ساعت ۹ صبح در مصلی جزیره خارگ برگزار خواهد شد.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به سخنرانی حجت‌الاسلام یحیایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ امام صادق (ع) استان بوشهر، تصریح کرد: این مراسم فرصتی ارزشمند برای تقویت بصیرت انقلابی، تجدید میثاق با ولایت فقیه و انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی به نسل جوان است.

حسین‌پور در پایان از عموم مردم ولایت‌مدار جزیره خارگ دعوت کرد با حضور پرشور در این آئین، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند