به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین پردیس ورزش افراد دارای معلولیت در تهران ایجاد خواهد شد، طرحی که هدف آن توسعه ورزش همگانی و قهرمانی برای افراد دارای معلولیت عنوان شده است.
به گفته مسئولان سازمان بهزیستی، ورزش یکی از جلوههای مهم توانمندی افراد دارای معلولیت به شمار میرود و نتایج چند دوره اخیر مسابقات پاراآسیایی و پارالمپیک نشان داده است که ورزشکاران معلول ایران در برخی رشتهها حتی در کسب مدال طلا پیشتاز بودهاند. وزارت ورزش و جوانان، شهرداریها و سازمان بهزیستی در سالهای اخیر اقداماتی را برای توسعه زیرساختهای ورزشی ویژه افراد دارای معلولیت آغاز کردهاند و سازمان بهزیستی نیز در تلاش است ظرفیتهای موجود خود را در این حوزه فعال کند.
این پردیس در مجموعه شهدای انقلاب سازمان بهزیستی استان تهران ایجاد خواهد شد و پیشبینی میشود حدود شش ماه زمان برای راهاندازی آن نیاز باشد. این مرکز قرار است فضایی متمرکز برای فعالیت هیئتهای ورزشی افراد دارای معلولیت بهویژه در حوزه ورزش قهرمانی فراهم کند.
در همین راستا، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی به همراه علیرضا انجلاسی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و محمد نصیری مدیرکل بهزیستی استان تهران امروز یکشنبه ۷ دی با حضور در این مجموعه، از محل پیشنهادی بازدید کردند تا ظرفیتهای آن برای احداث نخستین پردیس توانمندسازی ورزش افراد دارای معلولیت مورد بررسی قرار گیرد.
