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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

بازسازی سالن شهید ادبیان مطالبه پاراوزنه‌برداران کرمانشاهی است

بازسازی سالن شهید ادبیان مطالبه پاراوزنه‌برداران کرمانشاهی است

کرمانشاه - ورزشکاران پاراوزنه‌برداری کرمانشاه در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، تسریع در بازسازی سالن آسیب‌دیده شهید ادبیان را خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از ورزشکاران رشته پاراوزنه‌برداری استان کرمانشاه عصر یکشنبه با حضور در اداره‌کل بهزیستی استان با مدیرکل بهزیستی کرمانشاه دیدار و درباره مسائل و نیازهای این رشته ورزشی گفت‌وگو کردند.

در این نشست، ورزشکاران و اعضای تیم پاراوزنه‌برداری گزارشی از فعالیت‌ها، برنامه‌های آتی و افتخارات کسب‌شده در این رشته ارائه کردند و مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی خود را با مسئولان در میان گذاشتند.

یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این دیدار، بازسازی و تعمیر سالن پاراوزنه‌برداری شهید ادبیان بود که در پی حوادث و شرایط اخیر دچار خسارت شده است. ورزشکاران با اشاره به نقش محوری این مجموعه در آماده‌سازی و تمرینات مستمر قهرمانان دارای معلولیت، خواستار تسریع در روند بازسازی آن شدند.

اعضای تیم پاراوزنه‌برداری تأکید کردند فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب ورزشی، نقش مهمی در حفظ آمادگی ورزشکاران و استمرار موفقیت‌های این رشته در میادین مختلف دارد و بازگشت هرچه سریع‌تر سالن شهید ادبیان به چرخه فعالیت از ضرورت‌های موجود است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه نیز در این دیدار با تقدیر از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های ورزشکاران پاراوزنه‌برداری، بر حمایت از ورزش افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: مطالبات مطرح‌شده از سوی ورزشکاران با جدیت پیگیری خواهد شد.

مجید درویشی با اشاره به موضوع بازسازی سالن شهید ادبیان افزود: این مطالبه از طریق مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال می‌شود تا شرایط لازم برای ادامه تمرینات و فعالیت‌های ورزشی ورزشکاران در فضایی استاندارد و مناسب فراهم شود.

در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی ویژه افراد دارای معلولیت، حمایت مستمر از ورزشکاران این حوزه و تقویت امکانات موجود تأکید کردند و این اقدامات را در ارتقای سلامت، توانمندسازی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت مؤثر دانستند.

کد مطلب 6860191

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