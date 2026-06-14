به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از ورزشکاران رشته پاراوزنهبرداری استان کرمانشاه عصر یکشنبه با حضور در ادارهکل بهزیستی استان با مدیرکل بهزیستی کرمانشاه دیدار و درباره مسائل و نیازهای این رشته ورزشی گفتوگو کردند.
در این نشست، ورزشکاران و اعضای تیم پاراوزنهبرداری گزارشی از فعالیتها، برنامههای آتی و افتخارات کسبشده در این رشته ارائه کردند و مهمترین چالشهای پیشروی خود را با مسئولان در میان گذاشتند.
یکی از مهمترین مطالبات مطرحشده در این دیدار، بازسازی و تعمیر سالن پاراوزنهبرداری شهید ادبیان بود که در پی حوادث و شرایط اخیر دچار خسارت شده است. ورزشکاران با اشاره به نقش محوری این مجموعه در آمادهسازی و تمرینات مستمر قهرمانان دارای معلولیت، خواستار تسریع در روند بازسازی آن شدند.
اعضای تیم پاراوزنهبرداری تأکید کردند فراهم بودن زیرساختهای مناسب ورزشی، نقش مهمی در حفظ آمادگی ورزشکاران و استمرار موفقیتهای این رشته در میادین مختلف دارد و بازگشت هرچه سریعتر سالن شهید ادبیان به چرخه فعالیت از ضرورتهای موجود است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه نیز در این دیدار با تقدیر از تلاشها و افتخارآفرینیهای ورزشکاران پاراوزنهبرداری، بر حمایت از ورزش افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: مطالبات مطرحشده از سوی ورزشکاران با جدیت پیگیری خواهد شد.
مجید درویشی با اشاره به موضوع بازسازی سالن شهید ادبیان افزود: این مطالبه از طریق مراجع و دستگاههای ذیربط دنبال میشود تا شرایط لازم برای ادامه تمرینات و فعالیتهای ورزشی ورزشکاران در فضایی استاندارد و مناسب فراهم شود.
در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت توسعه زیرساختهای ورزشی ویژه افراد دارای معلولیت، حمایت مستمر از ورزشکاران این حوزه و تقویت امکانات موجود تأکید کردند و این اقدامات را در ارتقای سلامت، توانمندسازی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت مؤثر دانستند.
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