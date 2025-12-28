ضرورت افزایش سرانه نیروهای محیط بان در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی ظهر یکشنبه در همایش پرچم داری اظهار کرد: انتظامی استان در حوزه‌های امنیتی، تعامل بسیار خوبی با دستگاه‌های اجرایی به ویژه با یگان‌های حفاظت دارد.

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰ یگان انتظامی خراسان جنوبی با محیط زیست استان همکاری می‌کنند.

وی با اشاره به همکاری مرزبانی استان در مناطق مرزی با محیط زیست، افزود: ضرورت دارد تا در مرکز پیگیری لازم برای افزایش سرانه نیروهای محیط بان محیط زیست خراسان جنوبی انجام شود.

قاچاق پرندگان زینتی

فرمانده یگان محیط زیست خراسان جنوبی هم در ادامه این همایش گفت: در خراسان جنوبی همواره با قاچاق گونه‌های جانوری مواجه هستیم که بیشتر این قاچاق، در زمینه پرندگان زینتی موجود در استان است.

سعید ارشادی تصریح کرد: تخلیه روستاها تنها یک بحران محیط زیستی نیست، بلکه انجام این کار بحران‌های دیگری را هم به دنبال دارد.

وی از وجود ۶۶ محیط بان، ۲۰ پاسگاه یگان حفاظت محیط زیست، ۱۸۰ گونه جانوری مهره دار، ۱۹۷ گونه پستاندار و پنج منطقه شکار ممنوع در استان خبر داد و افزود: افعی شاخدار نماد جانوری استان است و گربه شنی، جبیر، قوچ و میش اوریال از جمله دیگر گونه‌های جانوری خراسان جنوبی هستند.