محیط زیست در معرض تهدیدهای جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین بازگیر ظهر یکشنبه در همایش پرچمداری در بیرجند با اشاره به اینکه توجه به چالش‌های حوزه محیط زیست، نشانگر آینده‌نگری واقعی است، اظهار کرد: هر سال به دلیل چالش‌های موجود در این حوزه، خسارات بسیار زیادی به محیط زیست کشور وارد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کاهش منابع آبی، تخریب زیستگاه‌ها و تنوع زیستی و گونه‌های جانوری از جمله چالش‌های موجود در حوزه محیط زیست کشور است.

بازیگر از بحران‌های فرهنگی و اجتماعی به عنوان یکی دیگر از چالش‌های محیط زیست یاد کرد و افزود: انجام اقدامات غیرمسئولانه مانند رها کردن زباله و ایجاد آتش در محیط زیست، برخاسته از نوع نگاه افراد به محیط زیست است.

وی با بیان اینکه با انجام این قبیل کارها امنیت غذایی و سلامت افراد جامعه در معرض خطر قرار می‌گیرد، افزود: در آموزه‌های دینی، ادبیات و قانون اساسی بر حفاظت از محیط زیست تاکید بسیاری شده است، به طوری که می‌توان گفت در ۱۰ درصد از آیات قرآن به طور مستقیم به موارد مرتبط با محیط زیست اشاره شده است.

بازیگر با اشاره به اینکه تعدادی از سوره‌های قرآن نیز به نام موارد مرتبط با محیط زیست نام‌گذاری شده‌اند، ادامه داد: از ظرفیت جامعه علمی و نخبگانی کشور برای مدیریت محیط زیست باید بهره گرفته شود.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست کشور با تاکید بر اینکه محیط‌بانان با خون خود از محیط زیست حفاظت می‌کنند، گفت: مسئولیت‌پذیری ابعاد مختلفی دارد و در قالب طرح پرچمداری در هر استان، با استفاده از ظرفیت‌های موجود، گروهی از مخاطبان را برای حفاظت از مناطق تحت پوشش همراه می‌کنیم که در خراسان جنوبی در این راستا آموزش‌های لازم به نیروهای مسلح داده می‌شود.