دلیریان: ترکیب تیم ملی کوراش بانوان برای مسابقات جهانی بجنورد مشخص شد

مصطفی دلیریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از برگزاری مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کوراش بانوان، اسامی نفرات برگزیده برای حضور در مسابقات جهانی مشخص شد.

وی در ادامه افزود: شیوا جهانگیری (۴۸ کیلوگرم)، لیلا سیاوشی (۵۲ کیلوگرم)، طاهره آذرپیوند (۵۷ کیلوگرم)، پردیس عیدی‌وند (۶۳ کیلوگرم)، دنیا آقایی (۷۰ کیلوگرم)، حنیفه عیوضی (۷۸ کیلوگرم) و فاطمه برمکی (مثبت ۸۷ کیلوگرم) برای حضور در مسابقات جهانی تعیین شدند.

وی تصریح کرد: انتخابی وزن منهای ۸۷ کیلوگرم به دلیل مصدومیت هانیه وحدانی در اردوی آتی برگزار خواهد شد و تیم ملی بانوان با آمادگی کامل در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت تا پرچم ایران را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآورد.