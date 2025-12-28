  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

دلیریان: ترکیب تیم ملی کوراش بانوان برای مسابقات جهانی بجنورد مشخص شد

بجنورد- دبیر انجمن کوراش گفت: ترکیب تیم ملی کوراش بانوان ایران جهت حضور در مسابقات قهرمانی کوراش بزرگسالان جهان در بجنورد مشخص شد.

مصطفی دلیریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از برگزاری مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کوراش بانوان، اسامی نفرات برگزیده برای حضور در مسابقات جهانی مشخص شد.

وی در ادامه افزود: شیوا جهانگیری (۴۸ کیلوگرم)، لیلا سیاوشی (۵۲ کیلوگرم)، طاهره آذرپیوند (۵۷ کیلوگرم)، پردیس عیدی‌وند (۶۳ کیلوگرم)، دنیا آقایی (۷۰ کیلوگرم)، حنیفه عیوضی (۷۸ کیلوگرم) و فاطمه برمکی (مثبت ۸۷ کیلوگرم) برای حضور در مسابقات جهانی تعیین شدند.

وی تصریح کرد: انتخابی وزن منهای ۸۷ کیلوگرم به دلیل مصدومیت هانیه وحدانی در اردوی آتی برگزار خواهد شد و تیم ملی بانوان با آمادگی کامل در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت تا پرچم ایران را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآورد.

