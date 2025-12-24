رئیس ستاد برگزاری مسابقات جهانی کوراش منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، بجنورد بهمن‌ماه سال جاری میزبان رقابت‌های جهانی کوراش خواهد بود؛ مسابقاتی که هم‌زمان با ششمین ماه استقلال کوراش ایران و پس از انتصاب رئیس انجمن، از اهمیت ویژه‌ای در آینده این رشته و حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی ناگویا برخوردار است.

بر همین اساس، جلسه میزبانی ایران از رقابت‌های جهانی کوراش به ریاست وزیر ورزش و جوانان و با حضور بهمن نوری استاندار خراسان شمالی، آذری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی استاندار و جانشین برگزاری مسابقات و دیگر اعضای ستاد میزبانی ایران برگزار شد.

در این جلسه، حکم ریاست ستاد میزبانی ایران در رقابت‌های جهانی کوراش توسط دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به بهمن نوری استاندار خراسان شمالی اعطا شد.