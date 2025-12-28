شیخ قمی : مکتب سلیمانی محصول ولایت پذیری و منطق عاشورایی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن مجتهدزاده (شیخ قمی) ظهر یکشنبه در اجلاسیه مجمع بسیجیان که در سالن اجتماعات حوزه علمیه فاطمه‌الزهرا (س) ساوه برگزار شد، با اشاره به جایگاه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: حاج قاسم از چهره‌های سرآمد نظام اسلامی در عرصه کارآمدی بود که در بستر انقلاب اسلامی رشد کرد و با پرورش او، شبکه‌ای عمیق، مؤمن و تمدن‌ساز در جبهه مقاومت شکل گرفت.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگرشی عاشورایی، جبهه مقاومت را به‌گونه‌ای مهندسی کرده‌اند که استمرار آن وابسته به حیات اشخاص نیست و چنانچه ملت ایران پای مکتب سلیمانی بایستد، هیچ نگرانی از آینده وجود نخواهد داشت.

مدیر مرکز تخصصی تربیت مبلغ آمریکای لاتین با اشاره به نظریات 《جوزف نای》 استراتژیست آمریکایی در حوزه جنگ نرم تصریح کرد: حتی اندیشمندان غربی اذعان دارند که ایران با جنگ سخت شکست‌پذیر نیست، زیرا هر تهدید نظامی موجب انسجام ملی و تقویت هسته سخت قدرت می‌شود ازاین‌رو دشمن تمرکز خود را بر جنگ نرم و تصرف میدان روایت گذاشته است.

وی ادامه داد: در قرن بیست‌ویکم، پیروز واقعی کسی است که روایت اول را در اختیار بگیرد، دشمن می‌کوشد با ترور فرماندهان مقاومت و القای بن‌بست، روایت شکست را القا کند همان روایتی که پس از عاشورا مطرح شد، اما حضرت زینب (س) با جمله تاریخی «ما رأیتُ إلا جمیلاً» جنگ روانی دشمن را درهم شکست.

حجت الاسلام مجتهدزاده با تأکید بر ضرورت تبیین فلسفه شهادت گفت: شهادت شکست نیست بلکه شکست، پذیرش روایت دشمن است و باید اذعان کرد امام خمینی (ره) استاد تبدیل تهدید به فرصت بود و مکتب امام، مکتب عزت، مقاومت و ایستادگی است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از جبهه مقاومت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بیان کرد: اکنون وظیفه همگان در میدان جهاد تبیین، جلوگیری از نفوذ دشمن در روایت‌ها به‌ویژه در میان جوانان است.

وی با بیان اینکه مکتب شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی محصول تبعیت کامل از ولایت فقیه است، گفت: جبهه مقاومت بر اساس منطق عاشورایی انقلاب اسلامی به‌گونه‌ای شکل گرفته که با شهادت فرماندهان متوقف نمی‌شود و هرگز در برابر کمبود امکانات تسلیم نمی‌شود.