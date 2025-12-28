کاردانو برنده بازار سبز امروز 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی تقریباً کل بازار سبز بود و قیمت بیشتر ارزهای مجازی، اگرچه کم، اما بالا رفت.

بر همین اساس ارزش بیت کوین ۰.۴ درصد رشد کرد و هم اکنون هر واحد از این ارز مجازی با قیمت ۸۷ هزار و ۸۲۸ دلار بین معامله‌گران بازار دست به دست می‌شود؛ ارزش کل بازار جهانی بیت کوین هم امروز به ۱.۷۵ تریلیون دلار رسیده است.

ارزش اتریوم به عنوان دومین ارز مهم بازار هم ۰.۵ بالا رفت و به ۲ هزار و ۹۴۲ دلار رسید.

سولانا، دوج کوین و ریپل هم بین ۱ تا ۲ رشد کردند و به ترتیب با قیمت ۱۲۴.۶ دلار، ۰.۱۲۳۹ دلار و ۱.۸۷ دلار در هر واحد در حال خرید و فروش شدن هستند.

برنده بازار امروز اما کاردانو بود که ۴.۶۷ درصد بالا رفت و به ۰.۳۷۰۹ دلار در هر واحد رسید.

در معاملات امروز ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی هم ۰.۶۶ درصد بالا رفت و به ۲.۹۸ تریلیون دلار افزایش یافت.

نکته حائز اهمیت اما حجم کم معاملات در بازار امروز بود به گونه‌ای که بازار فقط ۴۷ میلیارد دلار حجم خورد که نسبت به دیروز ۳۳ درصد سقوط کرده است؛ از این میزان پول ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۱ درصد هم مربوط به معاملات اتریوم بود.