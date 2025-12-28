ارتقای اردبیل به رتبه سوم اقتصادی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل عصر یکشنبه در دیدار با علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، آخرین وضعیت و روند اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اردبیل بررسی شد.

در این نشست، همچنین نتایج برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت و نقش این رویداد در معرفی ظرفیت‌های استان و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مثبت ارزیابی شد.

زینی‌وند در این دیدار با اشاره به سفر اخیر وزیر کشور به استان اردبیل، از ارتقای جایگاه استان در گزارش اخیر وزارت کشور در حوزه اقتصادی خبر داد و گفت: استان اردبیل با تلاش و پیگیری مجموعه مدیریتی استان موفق شده است به رتبه سوم کشوری در این حوزه دست یابد.

معاون سیاسی وزیر کشور این موفقیت را حاصل هم‌افزایی مدیریتی و برنامه‌ریزی هدفمند در استان اردبیل دانست و از تلاش‌های مجموعه مدیریتی استان قدردانی کرد.

در پایان این دیدار، بر تداوم همکاری‌ها و پیگیری مستمر برنامه‌های توسعه‌ای و اجرایی استان اردبیل، به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی، تأکید شد.