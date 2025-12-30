امامی یگانه: توسعه اشتغال واحدهای تولیدی اردبیل در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر سه‌شنبه در بازدید از ۴ واحد تولیدی شهرک صنعتی شماره ۲ که در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید انجام شد، با اشاره به فعالیت یک شهرک صنعتی خصوصی در حوزه تولید داروهای گیاهی اظهار کرد: در این مجموعه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.

وی افزود: هم‌اکنون ۲۰۰ نفر در این مجموعه شاغل هستند و با راه‌اندازی بخش جدید و تأمین تسهیلات از محل مصوبات سفر رییس‌جمهور، اشتغال آن تا دهه فجر ۲ برابر خواهد شد.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به بازدید از یک واحد تولید ماشین‌آلات صنایع غذایی، بیان کرد: این کارخانه قرارداد صادراتی با ۱۱ کشور دارد که یکی از آنها با روسیه در همایشی بین‌المللی امضا شده است.

امامی‌یگانه تأکید کرد: در این مجموعه دانش‌بنیان حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده و با همکاری وزارت خارجه و سفارت‌ها، زمینه صادرات به کشورهای هدف فراهم می‌شود.

وی در ادامه به بازدید از یک واحد تولید مصالح ساختمانی سبک و عایق اشاره کرد و گفت: در این بخش حدود ۳ میلیون یورو سرمایه‌گذاری شده و فاز توسعه آن در دست اقدام است.

استاندار اردبیل افزود: محصولات این واحد مطابق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تولید شده و در داخل و خارج استان استفاده می‌شود.

امامی‌یگانه در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری مشکلات صنعتی، تأمین تسهیلات بانکی و زیرساخت‌های لازم، در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و با حضور میدانی مدیران اجرایی انجام می‌شود.