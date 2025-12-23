اعضای هیات نظارت بر انتخابات شورای خلخال و کیوی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حمامی، محمد رحیمی، علی اسکندری، محمدجعفر یونسی و صفر فتحالله زاده بعنوان اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر خلخال انتخاب شدند.
همچنین کیان نورانی، یعثوب اسدی، مهدی صیامی، محمدحسین حسنزاده و حمید محبی نیز بعنوان اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر گیوی انتخاب شدند.
هیئت مرکزی نظارت (کشور) طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، برای نظارت بر کل انتخابات شوراها، تشکیل میشود
ترکیب این هیئت ۵ نفره است: ۳ نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و ۲ نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ که همگی در صحن علنی مجلس با رأی نمایندگان انتخاب میشوند.
در هر استان، هیئت نظارت استان (یا هیئت عالی نظارت) توسط هیئت مرکزی نظارت تعیین میشود. اعضای این هیئت معمولاً ۳ نفر از نمایندگان مجلس همان استان هستند.
هیئت نظارت استان، برای هر شهرستان یک هیئت نظارت شهرستان تشکیل میدهد.
اعضای هیئت نظارت شهرستان ۵ نفر از معتمدان محل هستند که توسط هیئت نظارت استان برگزیده و اسامی آنها به فرمانداری و ستاد انتخابات استان اعلام میشود.
این سازوکارها در قانون شوراها و آئیننامههای اجرایی آن تصریح شده و هدف آن، ایجاد زنجیره نظارت از سطح ملّی تا محلی است
خلخال- طی حکمی از سوی محمد صالح جوکار رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهرهای خلخال و کیوی انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حمامی، محمد رحیمی، علی اسکندری، محمدجعفر یونسی و صفر فتحالله زاده بعنوان اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر خلخال انتخاب شدند.
نظر شما