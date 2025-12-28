  1. استانها
  2. گیلان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

مرادی: بارش شدید برف در محور اسالم-خلخال؛ ارتفاع به ۱۵ سانتیمتر رسید

مرادی: بارش شدید برف در محور اسالم-خلخال؛ ارتفاع به ۱۵ سانتیمتر رسید

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای گیلان از بارش شدید برف در محور اسالم- خلخال خبر داد و گفت: ارتفاع برف در این محور به ۱۵ سانتیمتر رسیده است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های استان اظهار کرد: هم‌اکنون بارش برف در محور اسالم-خلخال به ۱۵ سانتیمتر رسیده و همچنان ادامه دارد و نیروهای راهداری در حال انجام عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی هستند.

وی همچنین از آغاز بارش برف در گردنه حیران خبر داد و تأکید کرد: رانندگان هنگام تردد در محورهای کوهستانی استان، به‌ویژه اسالم-خلخال و گردنه حیران، تجهیزات ایمنی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از شهروندان خواست پیش از سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند و از سفرهای غیرضروری در محورهای برف‌گیر خودداری کنند.

کد خبر 6704862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها