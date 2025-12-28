مرادی: بارش شدید برف در محور اسالم-خلخال؛ ارتفاع به ۱۵ سانتیمتر رسید

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های استان اظهار کرد: هم‌اکنون بارش برف در محور اسالم-خلخال به ۱۵ سانتیمتر رسیده و همچنان ادامه دارد و نیروهای راهداری در حال انجام عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی هستند.

وی همچنین از آغاز بارش برف در گردنه حیران خبر داد و تأکید کرد: رانندگان هنگام تردد در محورهای کوهستانی استان، به‌ویژه اسالم-خلخال و گردنه حیران، تجهیزات ایمنی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از شهروندان خواست پیش از سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند و از سفرهای غیرضروری در محورهای برف‌گیر خودداری کنند.