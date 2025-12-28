https://mehrnews.com/x39Zzj ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷ کد خبر 6704929 استانها اصفهان استانها اصفهان ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷ بارش برف در ارتفاعات و روستاهای اطراف کاشان کاشان - مقارن با ظهر یکشنبه بارش برف در ارتفاعات و روستاهای اطراف کاشان آغاز شد. دریافت 29 MB کد خبر 6704929 کپی شد مطالب مرتبط مرادی: بارش شدید برف در محور اسالم-خلخال؛ ارتفاع به ۱۵ سانتیمتر رسید امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک محور تکاب - شاهین دژ آغاز بارش برف در کوی سردشت شهر اراک نفوذ توده هوای سرد به اصفهان؛ هواشناسی هشدار صادر کرد برهانی: کولاک شدید راههای مواصلاتی تکاب را مسدود کرد برچسبها بارش برف برف کاشان
نظر شما