۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷

بارش برف در ارتفاعات و روستاهای اطراف کاشان

بارش برف در ارتفاعات و روستاهای اطراف کاشان

کاشان - مقارن با ظهر یکشنبه بارش برف در ارتفاعات و روستاهای اطراف کاشان آغاز شد.

