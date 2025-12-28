عزم جدی وزارت نفت برای اجرای کامل ماده ۱۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاکنژاد با تبریک ایام مبارک ماه رجب به کارکنان خدوم صنعت نفت، درباره تصمیمهای وزارتخانه در خصوص رسیدگی به موضوع مطالبات ماده (۱۰) کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول اظهار کرد: عزم وزارت نفت برای حل این مسئله و اجرای کامل و بدون نقص این موضوع پس از یک دهه جدی است.
وی افزود: اجرای کامل «جدول بدو استخدام» (ضمیمه آئیننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت) در دستور کار قرار گرفته و محاسبات مربوط به آن در چارچوب «نظام تعیین حقوق مجری» در حال پیگیری است.
وزیر نفت با تأکید بر ضرورت احقاق حقوق قانونی و مقرراتی کارکنان و حل ریشهای مسائل مرتبط با نیروی انسانی اعلام کرد: دستور اکید برای بازبینی ظرفیتهای قانونی و مقرراتی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حوزه امور حقوقی و مجلس ابلاغ شده است.
پاکنژاد ادامه داد: در پی بررسیهای انجامشده و با عنایت به اجماع حاصلشده مبنی بر صراحت قانون و مقررات، اجرای کامل «جدول بدو استخدام» و رسیدگی به مطالبات کارکنان مشمول ماده (۱۰)، در چارچوب قوانین و مقررات، در دستور کار اجرایی واحدهای مسئول قرار گرفته و اقدامهای لازم برای عملیاتیسازی آن در حال انجام است.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی بیان کرد: فرآیند محاسبه مطالبات مشمولان، پس از انجام بررسی و برآوردهای لازم و با رعایت ملاحظات قانونی، از جمله کسر کسورات قانونی (مالیات و بازنشستگی) و اعمال سقفهای قانونی سنوات در دستور کار قرار دارد.
وزیر نفت اظهار کرد: محاسبات دقیق مستلزم صرف زمان است، با این حال تلاش میشود، این موضوع (کار) با اولویت پیگیری و در کوتاهترین زمان ممکن اجرا شود.
