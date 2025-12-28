به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دشتی، در بازدید از پروژه آبرسانی میبد و بفروییه گفت: پروژه آبرسانی شهرستان میبد از مهرماه سال ۱۴۰۱ با اعتباری بالغ بر ۳۸۰ میلیارد تومان آغاز شد و پس از حدود دو سال فعالیت مستمر، اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بخش عمده آن در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی با اشاره به مهم‌ترین اجزای این پروژه افزود: احداث یک مخزن ذخیره ۱۰ هزار مترمکعبی به‌عنوان جایگزین مخزن قدیمی یک‌هزار مترمکعبی، اجرای بیش از ۱۹ کیلومتر خط جمع‌آوری و انتقال آب با قطرهای ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌متر، اجرای خط انتقال برق، تجهیز هفت حلقه چاه، حفر یک حلقه چاه جدید و احداث حوضچه‌ها، اتصالات و شیرآلات مرتبط از جمله اقدامات انجام‌شده در قالب این طرح بوده است.

مدیر امور آبفای میبد ادامه داد: در کنار این پروژه، یک طرح جانبی نیز در محدوده شرقی شهر میبد و خیابان امام اجرا شد که طی آن حدود یک‌هزار متر از خطوط انتقال داخلی شهر که به‌عنوان گلوگاه‌های فشار شناخته می‌شدند، اصلاح و بازسازی شد و نقش مؤثری در بهبود فشار شبکه ایفا کرد.

دشتی با تشریح اهداف اصلی پروژه تصریح کرد: افزایش توان تولید آب، توزیع عادلانه فشار و ایجاد عدالت در کیفیت آب سه هدف محوری این طرح بوده است. در همین راستا، با حفر و وارد مدار شدن هشت حلقه چاه جدید، حدود ۱۷۰ لیتر بر ثانیه به توان تولید آب شهر میبد افزوده شده که به‌ویژه در زمان پیک مصرف و یا بروز اختلال در خط انتقال آب، نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب شهر دارد.

وی در خصوص بهبود کیفیت آب نیز گفت: پیش از اجرای این پروژه، اختلاف شاخص کیفی آب (EC) در نقاط مختلف شهر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بود، اما با خارج شدن چاه‌های قدیمی از مدار و اصلاح شبکه، میزان EC آب به‌طور میانگین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میکرو موس کاهش یافته و اختلاف کیفیت آب در نقاط مختلف شهر به حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ واحد رسیده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان میبد تعداد مشترکان آب این شهرستان را حدود ۵۸ هزار اشتراک عنوان کرد و افزود: پروژه بزرگ آبرسانی میبد در حال حاضر ۹۰ تا ۹۲ درصد مشترکان شهرستان را تحت پوشش قرار داده و نقش مهمی در ارتقای پایداری شبکه و رضایتمندی شهروندان ایفا کرده است.

دشتی در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژه گام بلندی در جهت تأمین آب پایدار، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و پاسخگویی به نیازهای آبی جمعیت رو به رشد شهرستان میبد محسوب می‌شود.