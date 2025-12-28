سد اخند عسلویه سرریز شد

اسکندر پاسالار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارشهای مناسب امروز و هفته گذشته در بالادست سد اخند موجب افزایش حجم ذخیره آب و در نهایت سرریز شدن این سد شده است.
وی با بیان اینکه وضعیت سد بهصورت مستمر توسط دستگاههای اجرایی و عوامل فنی در حال رصد است، افزود: در حال حاضر ۲ میلیون متر مکعب آب در پشت سد ذخیره شده است و هیچ گونه نگرانی از نظر ایمنی مناطق پاییندست وجود ندارد و تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط اندیشیده شده است.
فرماندار عسلویه همچنین از شهروندان و ساکنان مناطق پاییندست سد خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد و توقف در مسیر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
