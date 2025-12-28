به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پورموسوی عصر امروز یکشنبه در نشست خبری پس از تساوی خانگی تیمش در برابر صنعت نفت آبادان اظهار کرد: از هوادارانمان که امروز حمایت کردند تشکر می‌کنم. بازی بسیار خوبی انجام دادیم و شاید تنها دیداری بود که این تعداد موقعیت گلزنی داشتیم.

وی افزود: بخشی از عدم نتیجه‌گیری به حساسیت بازی و خستگی بازیکنان برمی‌گردد. برخلاف جریان بازی گل خوردیم اما اعتقاد ندارم که این ناشی از اشتباه فردی باشد.

سرمربی صنعت نفت آبادان ادامه داد: بازیکنان نسبت به وظایف خود در این دیدار تلاش کردند و پس از این بازی برنامه استراحت خواهیم داشت تا برای ورود به بازار نقل‌وانتقالات آماده شویم.

پورموسوی در پایان خاطرنشان کرد: تیم از روز بیست‌وسوم دوباره تمرینات خود را آغاز خواهد کرد و امیدواریم با تقویت ترکیب، نتایج بهتری در ادامه رقابت‌ها کسب کنیم.