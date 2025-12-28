  1. استانها
صنعت نفت موقعیت‌های زیادی داشت اما برخلاف جریان بازی گل خوردیم

آبادان – سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از تساوی خانگی برابر نیروی زمینی تهران گفت: تیمش در این دیدار بیش از ۱۱ موقعیت گلزنی داشت اما برخلاف جریان بازی گل دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پورموسوی عصر امروز یکشنبه در نشست خبری پس از تساوی خانگی تیمش در برابر صنعت نفت آبادان اظهار کرد: از هوادارانمان که امروز حمایت کردند تشکر می‌کنم. بازی بسیار خوبی انجام دادیم و شاید تنها دیداری بود که این تعداد موقعیت گلزنی داشتیم.

وی افزود: بخشی از عدم نتیجه‌گیری به حساسیت بازی و خستگی بازیکنان برمی‌گردد. برخلاف جریان بازی گل خوردیم اما اعتقاد ندارم که این ناشی از اشتباه فردی باشد.

سرمربی صنعت نفت آبادان ادامه داد: بازیکنان نسبت به وظایف خود در این دیدار تلاش کردند و پس از این بازی برنامه استراحت خواهیم داشت تا برای ورود به بازار نقل‌وانتقالات آماده شویم.

پورموسوی در پایان خاطرنشان کرد: تیم از روز بیست‌وسوم دوباره تمرینات خود را آغاز خواهد کرد و امیدواریم با تقویت ترکیب، نتایج بهتری در ادامه رقابت‌ها کسب کنیم.

