۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴

برف و کولاک شدید گردنه الماس

اردبیل- برف و کولاک شدید در گردنه الماس تردد را با مشکل مواجه کرد.

