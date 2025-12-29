https://mehrnews.com/x3b2b4 ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴ کد خبر 6706387 استانها اردبیل استانها اردبیل ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴ برف و کولاک شدید گردنه الماس اردبیل- برف و کولاک شدید در گردنه الماس تردد را با مشکل مواجه کرد. دریافت 6 MB کد خبر 6706387 کپی شد مطالب مرتبط مدارس نوبت ظهر شهرستان خلخال غیر حضوری شد نجات جان مادر باردار با اقدام بهموقع نجاتگران هلال احمر شاهیندژ برخی از مدارس اردبیل در نوبت قبل از ظهر غیرحضوری شد بارش برف و کولاک شدید، عبور و مرور در جادههای خلخال را مختل کرد برچسبها اردبیل اسالم خلخال
