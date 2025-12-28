اسکان ۱۵ خانوار در پی تداوم بارش برف در فریدن

بهرام خواجه سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارشهای سنگین برف و سرمای شدید روزهای از آخرین وضعیت جادهها و آمادگی دستگاههای امدادی در سطح شهرستان خبر داد و اظهار کرد: هرچند محورهای اصلی و روستایی باز هستند، اما به دلیل شدت بارش و یخزدگی سطح جادهها تردد با سختی انجام میشود.
وی با اشاره به نظارت میدانی بر مسیرهای ارتباطی افزود: تمامی مسیرها توسط تیمهای خدماتی و راهداری بررسی شدهاند، اما در برخی نقاط به علت تداوم برف، جادهها پس از بازگشایی بار دیگر مسدود میشوند.
خواجه سعیدی افزود: نیروهای امدادی از جمله هلالاحمر، راهداری و سایر ارگانهای مرتبط در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
فرماندار فریدن با اشاره به وقوع چند مورد لغزندگی و خروج خودروها از جاده گفت: خوشبختانه هیچ مصدومیتی گزارش نشده و این خودروها با کمک مأموران خدماتی از مسیر خارج و به نقاط امن منتقل شدند.
وی همچنین از اسکان اضطراری ۱۵ خانوار در مراکز مجهز خبر داد و تصریح کرد: امکانات گرمایشی و اقلام مورد نیاز در این محلها مهیا شده و شرایط اسکان پایدار است.
خواجهسعیدی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی اظهار کرد: از شهروندان و مسافران میخواهیم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت اجبار به تردد، حتماً تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ به همراه داشته باشند. وی صبر و همکاری مردم را مهمترین عامل در تسهیل خدمترسانی نیروهای امدادی دانست.
نظر شما