رضازاده: تصادف در جاده بند ارومیه ۲ فوتی و ۳ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده، در این زمینه اظهار کرد: عصر یکشنبه وقوع تصادف بین یک دستگاه فونیکس و پرشیا در جاده بند پیچ آینه ارومیه به مرکز پیام اورژانس اعلام شد.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی بلافاصله به محل اعزام شدند و اقدامات پیش‌بیمارستانی برای مصدومان انجام شد. متأسفانه در این سانحه ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۳ نفر دیگر پس از بررسی و اقدامات اولیه توسط تیم‌های اورژانس، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رضازاده با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان اورژانس و اتوبوس آمبولانس، یادآور شد: رعایت قوانین رانندگی و احتیاط در جاده‌ها می‌تواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند.