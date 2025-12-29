به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ پرویز رضایی‌نسب اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۰:۴۰ یکشنبه یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ نقره‌ای در کیلومتر چهار محور گرمه به چمن‌بید دچار سانحه رانندگی شد.

وی افزود: این خودرو به علت عدم توجه به جلو از مسیر خود منحرف و وارد باند مخالف شد و به‌صورت رخ‌به‌رخ با یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار کود شیمیایی برخورد کرد.

سرپرست پلیس‌راه خراسان شمالی تصریح کرد: متأسفانه بر اثر شدت این تصادف، هر دو وسیله نقلیه دچار حریق شدند و راننده خودروی پژو در محل حادثه جان خود را از دست داد و راننده کامیون نیز مجروح و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.

رضایی‌نسب ادامه داد: بررسی کارشناسان پلیس‌راه نشان می‌دهد علت تامه این حادثه، بی‌احتیاطی راننده خودروی سواری پژو به دلیل انحراف به چپ بود.

وی بیان کرد: با توجه به خطر بالقوه بار شیمیایی کامیون، حضور به‌موقع دو تیم پلیس‌راه گرمه و جاجرم–میامی، نیروهای آتش‌نشانی، هلال‌احمر، اورژانس و اداره راهداری شهرستان گرمه از گسترش آتش‌سوزی جلوگیری کرد و عملیات ایمن‌سازی و پاکسازی محل در کوتاه‌ترین زمان انجام شد.