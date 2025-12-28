محبوبی: تصادف در محور ارومیه- مهاباد ۷ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: بامداد امروز دوشنبه گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه پیکان وانت با پژو ۴۰۵ در محور مهاباد _ ارومیه (کمربندی دارلک) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله نجات گران هلال احمر پایگاه امداد و نجات سه راهی دارلک شهرستان مهاباد به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۷ مصدوم داشت که بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی مصدومین حادثه به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

انحراف از جاده خودروی سواری تندر ۹۰ در محور مهاباد به میاندوآب ۲ مصدوم برجای گذاشت

محبوبی همچنین گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده یک دستگاه خودروی سواری تندر ۹۰ در محور مهاباد _ میاندوآب به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی یادآور شد: بلافاصله نجات گران هلال احمر پایگاه امداد و نجات بردرشان شهرستان میاندوآب به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی افزود: این حادثه ۲ مصدوم داشت که بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.