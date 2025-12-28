  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷

مسدود شدن گردنه قلاجه در پی بارش برف

کرمانشاه- گردنه قلاجه در مسیر تردد استان کرمانشاه به استان ایلام در پی بارش سنگین برف برای دقایقی مسدود شد.

