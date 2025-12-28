https://mehrnews.com/x39ZKq ۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷ کد خبر 6705326 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷ مسدود شدن گردنه قلاجه در پی بارش برف کرمانشاه- گردنه قلاجه در مسیر تردد استان کرمانشاه به استان ایلام در پی بارش سنگین برف برای دقایقی مسدود شد. دریافت 7 MB کد خبر 6705326 کپی شد مطالب مرتبط مجمع نمایندگان و استاندار متحد برای پیشرفت کرمانشاه کرمانشاه استان پایلوت عرضه جو در بورس کالای ایران شد حمیل پربارش ترین شهر استان کرمانشاه طی شبانه روز گذشته سامانه بارشی وارد جو استان کرمانشاه میشود منتظر یخبندان در کرمانشاه باشید سامانه بارشی به استان کرمانشاه وارد میشود برچسبها کرمانشاه ایلام گیلانغرب بارش برف مسدود شدن راهها
