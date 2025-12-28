  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۴۷

نجات خودرو گرفتار در برف توسط ماموران راهداری کاشان

کاشان - خودرو گرفتار در برف در محور قهرود-کامو توسط ماموران راهداری کاشان نجات یافت.

