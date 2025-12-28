https://mehrnews.com/x39ZKC ۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۴۷ کد خبر 6705336 استانها اصفهان استانها اصفهان ۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۴۷ نجات خودرو گرفتار در برف توسط ماموران راهداری کاشان کاشان - خودرو گرفتار در برف در محور قهرود-کامو توسط ماموران راهداری کاشان نجات یافت. دریافت 27 MB کد خبر 6705336 کپی شد مطالب مرتبط امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف توسط هلال احمر اصفهان نجات ۴ خودرو گرفتار در برف توسط راهداری کاشان در محور قهرود-کامو ۲۴۰ مسافر در برف و یخبندان در محور تکاب-دندی امدادرسانی شدند ۱۲۰ مسافر گرفتار در برف و کولاک در گردنه مائین بلاغ امدادرسانی شدند برچسبها راهداری برف و کولاک کاشان
نظر شما