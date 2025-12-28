نجات ۴ خودرو گرفتار در برف توسط راهداری کاشان در محور قهرود-کامو

سعید احتشامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف امروز در سطح شهرستان کاشان اظهار کرد: در اثر بارش برف و کولاک در محور قهرود به کامو این مسیر مسدود شد.

وی با اشاره به اینکه به شهروندان توصیه می‌کنیم فعلاً از این مسیر تردد نکنند، ابراز کرد: از همان زمان ابتدایی بارش برف مأموران راهداری کاشان برای برفروبی در محور قهرود-کامو حضور داشتند.

رئیس اداره راهداری کاشان با اشاره به اینکه مأموران راهداری و ماشین آلات برای گشایش محور قهرود به کامو کماکان مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: به علت حجم زیاد برف و کولاک موجود عملیات بازگشایی ادامه دارد.

وی از نجات چهار خودرو گرفتار در برف و کولاک در محور قهرود به کامو در بخش قمصر کاشان خبر داد و گفت: شش نفر از ساکنین این خودروها در اماکن از پیش تعیین شده اسکان داده شدند.

احتشامی با اشاره به حجم بالای بارش برف در ارتفاعات کاشان افزود: در صورتی که اگر تردد در محوری آزاد است از همشهریان عزیز می‌خواهیم در مسیرهای کوهستانی حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.