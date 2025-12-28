  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۰

عملیات برف‌روبی در محور مواصلاتی کوزران به کرمانشاه

کرمانشاه- در پی بارش سنگین برف، عملیات برف‌روبی در محور کوزران به شهر کرمانشاه در حال انجام است.

