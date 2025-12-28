https://mehrnews.com/x39ZKH ۸ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۰ کد خبر 6705340 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۸ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۰ عملیات برفروبی در محور مواصلاتی کوزران به کرمانشاه کرمانشاه- در پی بارش سنگین برف، عملیات برفروبی در محور کوزران به شهر کرمانشاه در حال انجام است. دریافت 7 MB کد خبر 6705340 کپی شد مطالب مرتبط برف روبی در محورهای مواصلاتی روانسر بارش برف و برفروبی در محورهای مواصلاتی کوهستانی کرمانشاه گردنه سرمیل دالاهو و شادی مردم از بارش برف عملیات برفروبی در محورهای برفگیر کرمانشاه در حال انجام است رهاسازی ۱۲۰ خودرو با ۳۶۰ سرنشین در کرمانشاه از گرفتاری در برف برچسبها کرمانشاه بارش برف کوزران
نظر شما