  1. استانها
  2. گلستان
۸ دی ۱۴۰۴، ۶:۰۰

وحدت شیعه و سنی دستور قرآنی است

وحدت شیعه و سنی دستور قرآنی است

گرگان- نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله شهرستانی گفت: آیت‌الله سیستانی نشان داد وحدت شیعه و سنی نه تاکتیک، بلکه دستور صریح قرآن و سنت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد فاضل کدکنی شامگاه یکشنبه در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) گرگان، در جمع علمای شیعه و سنی استان گلستان، به اهمیت نقش آیت‌الله سیستانی در ایجاد و تثبیت وحدت میان مذاهب اشاره کرد و گفت: خدمت به نیازمندان، سرکشی به شیعیان در کشورهای مختلف و تلاش‌های گسترده فرهنگی، دینی و بهداشتی آیت‌الله سیستانی باعث شهرت و عظمت ایشان در جهان اسلام شده است.

نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله شهرستانی افزود: این مرجع عالی‌قدر با صداقت و تدبیر، اختلافات تاریخی و تحریکات دشمنان را خنثی کرده و وحدت واقعی میان شیعه و سنی را در استان گلستان و فراتر از آن به نمایش گذاشته است.

وی با ذکر نمونه‌هایی از تأثیرگذاری فتوای جهاد آیت‌الله سیستانی علیه داعش و مقابله با اقدامات خون‌ریز گروه‌های تکفیری در عراق گفت: این فتوا، بدون کوچک‌ترین تبلیغ، موج عظیمی از همبستگی و مقاومت در بین شیعیان و اهل سنت ایجاد کرد.

کدکنی همچنین با اشاره به مشارکت اهل سنت در پیاده‌روی اربعین حسینی و مراسم مذهبی شیعیان گفت: الگوی عملی وحدت گلستان می‌تواند سرمشق جهان اسلام باشد و نشان دهد که عمل به قرآن چگونه اتحاد و همدلی ایجاد می‌کند.

وی با نقل فرمایش امام جواد (ع) تأکید کرد: مؤمن به سه چیز چون توفیق الهی، مراقبت از خود و پذیرش نصیحت دیگران نیاز دارد. آیت‌الله سیستانی با این نگاه، همگان را به مسیر صراط مستقیم هدایت کرده است.

کد خبر 6705359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها