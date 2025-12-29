وحدت شیعه و سنی دستور قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد فاضل کدکنی شامگاه یکشنبه در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) گرگان، در جمع علمای شیعه و سنی استان گلستان، به اهمیت نقش آیت‌الله سیستانی در ایجاد و تثبیت وحدت میان مذاهب اشاره کرد و گفت: خدمت به نیازمندان، سرکشی به شیعیان در کشورهای مختلف و تلاش‌های گسترده فرهنگی، دینی و بهداشتی آیت‌الله سیستانی باعث شهرت و عظمت ایشان در جهان اسلام شده است.

نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله شهرستانی افزود: این مرجع عالی‌قدر با صداقت و تدبیر، اختلافات تاریخی و تحریکات دشمنان را خنثی کرده و وحدت واقعی میان شیعه و سنی را در استان گلستان و فراتر از آن به نمایش گذاشته است.

وی با ذکر نمونه‌هایی از تأثیرگذاری فتوای جهاد آیت‌الله سیستانی علیه داعش و مقابله با اقدامات خون‌ریز گروه‌های تکفیری در عراق گفت: این فتوا، بدون کوچک‌ترین تبلیغ، موج عظیمی از همبستگی و مقاومت در بین شیعیان و اهل سنت ایجاد کرد.

کدکنی همچنین با اشاره به مشارکت اهل سنت در پیاده‌روی اربعین حسینی و مراسم مذهبی شیعیان گفت: الگوی عملی وحدت گلستان می‌تواند سرمشق جهان اسلام باشد و نشان دهد که عمل به قرآن چگونه اتحاد و همدلی ایجاد می‌کند.

وی با نقل فرمایش امام جواد (ع) تأکید کرد: مؤمن به سه چیز چون توفیق الهی، مراقبت از خود و پذیرش نصیحت دیگران نیاز دارد. آیت‌الله سیستانی با این نگاه، همگان را به مسیر صراط مستقیم هدایت کرده است.