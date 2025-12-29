افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع بارشهای گسترده در برخی مناطق و محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، ۴۱ تیم عملیاتی امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات امدادی لازم به سرعت ارائه شود.
وی افزود: هماکنون در محورهای مواصلاتی شهرستانهای روانسر، پاوه، سنقر و جوانرود شاهد بارشهایی هستیم که شرایط جوی را تحت تأثیر قرار داده است، با این حال تا این لحظه تمامی جادههای استان باز بوده و خوشبختانه مشکل خاص یا انسداد محوری گزارش نشده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه تصریح کرد: با وجود پایداری نسبی شرایط تردد، تمامی نیروهای امدادی با حساسیت بالا وضعیت راهها را رصد میکنند تا در صورت تغییر شرایط جوی یا بروز حوادث احتمالی، مداخله سریع و مؤثر انجام شود.
آمادهباش پایگاههای امداد و نجات جادهای در سراسر استان
یگانه با اشاره به ظرفیتهای عملیاتی هلالاحمر استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۹ پایگاه امداد و نجات جادهای شامل ۳۶ تیم نجات و پشتیبان درمان، سه پایگاه فصلی و دو تیم تخصصی آنست و واکنش سریع در سطح استان کرمانشاه در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی ادامه داد: این تیمها با تجهیزات کامل امدادی و درمانی در محورهای مواصلاتی مستقر هستند و آمادگی دارند در کوتاهترین زمان ممکن به هموطنان نیازمند خدمات امدادی، درمانی و حمایتی ارائه دهند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: از شهروندان و رانندگان تقاضا میشود ضمن رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای هواشناسی، در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به امدادرسانی، با شماره ۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند تا نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر در سریعترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
