به گزارش خبرگزاری مهر در پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی آمده است:
خبر، کوتاه بود؛ اما اندوهی بلند به قامت آذربایجان نشاند. امین امینیان، فرماندار شهرستان ویژه مراغه، در میانه راه خدمت، ناگهان از تپش ایستاد و دلها را به سوگ نشاند.
او از نسل مدیرانی بود که پیش از آنکه «عنوان» داشته باشند، اعتبار اخلاقی داشتند؛ و پیش از آنکه بر صندلی مدیریت بنشینند، در میدان عمل آزموده شده بودند.
کارنامه او، نه پر از شعار، که لبریز از سالها حضور میدانی، صبر اجرایی و زیست مدیریتی متواضعانه بود؛ از هریس تا کلیبر و خداآفرین، از هشترود تا مراغه، مسیر خدمت را آرام، پیوسته و بیحاشیه پیمود.
امینیان، مدیری از جنس مردم بود؛ مسئولیتی که بر عهده داشت او را از مردم جدا نکرد، بلکه به آنان نزدیکتر ساخت. قدرت در نگاهش «تکلیف» بود نه «امتیاز» و مدیریت برایش نه سکوی دیدهشدن، که میدان پاسخگویی.
مرگ او، تلنگری تلخ است به همه ما که در کسوت مسئولیتیم؛ که فرصت خدمت کوتاهتر از آن است که به حاشیهها دل ببندیم و عمر مدیریتی، کمحوصلهتر از آن است که درنگ را تاب آورد.
امروز مراغه، یکی از فرزندان خدمتگزار خود را از دست داد؛ و آذربایجان شرقی، مدیری آرام، صادق و بیادعا را.
یاد او، نه با سنگنوشتهها، که با خاطره انصاف، تلاش خاموش و کار بیوقفه در ذهن مردم باقی خواهد ماند.
برای آن فقید خدمتپیشه، رحمت واسعه الهی و برای خانواده محترم، همکاران و مردم شریف مراغه، صبر و شکیبایی مسئلت میکنیم.
برخی میروند، اما راهی که رفتند، تا سالها روشن میماند.
نعمت اله پایان
