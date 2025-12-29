  1. استانها
امین امینیان؛ مدیری اخلاق‌محور و خدمتگزار که نام نیک بر جای گذاشت

تبریز- انجمن خیرین کتابخانه‌ساز آذربایجان شرقی با صدور پیامی، درگذشت مرحوم امین امینیان را به خانواده ایشان، مردم مراغه و مدیران استان تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر در پیام تسلیت انجمن خیرین کتابخانه‌ساز آذربایجان‌شرقی آمده است:

بسمه تعالی

خبر تأسف بار درگذشت مدیر توانمند، انسان والا و اخلاق محور و خدمتگذار صدیق و هوشمند، حیرت و دریغ همه کسانی را که با او معاشرتی ولو کوتاه داشتند را بر انگیخت.

مرحوم شادروان امین امینیان با سابقه خدمتی درخشان در همه مسئولیتهای کاری با درایت و خیرخواهی و شایان احترام در استان آذربایجان شرقی و کشور نام نیک و شایان احترام بجا گذاشته است.

انجمن خیرین کتابخانه ساز آذربایجان شرقی این ضایعه تأثر انگیز را به خانواده محترم ایشان و مردم شریف مراغه و همه مردم و مدیران استان تسلیت عرض نموده و برای ایشان اجر جزیل از حق تعالی را تمنا می‌نماید.

انجمن خیرین کتابخانه ساز آذربایجان شرقی

