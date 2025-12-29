به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی یکشنبه شب در محفل انس با قرآن کریم که با عنوان " زندگی با آیه‌ها" با بیان اینکه بنا به فرمایش رهبری هدف دشمن در برنامه‌هایش، تغییر هویت جامعه ما است، گفت: بر این اساس باید نظم جنگ دشمن را بشناسیم و متناسب با آن تغییر موقعیت دهیم.

وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی به عنوان استان اول «زندگی با آیه‌ها» در کشور مطرح است، افزود: این طرح در استان بازگشت به اصل بوده و مدیران و فعالان حوزه بوم‌گردی در بشرویه از جمله نمادهای عینی این حرکت هستند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی بیان کرد: روز به روز استعدادهای هنری و قرآنی کشور از این منطقه ظهور می‌کند و این همان نظمی است که مجموعه‌های قرآنی، هیئت‌ها به سمت آن حرکت کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از آغاز جشنواره قرآنی خانوادگی «رحیق» از ۱۵ رجب تا پایان رمضان خبر داد و گفت: این جشنواره با محوریت خانواده و با الهام از آیه "یُسْقَوْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخْتُومٍ" طراحی شده و در رشته‌های حفظ، تدبر، خلاقیت هنری، تولید محتوا و روایتگری خانوادگی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با اشاره به اهدافی چون ایجاد پیوند قلبی بین آیات قرآن و مناسبات خانوادگی و گسترش فرهنگ قرآنی از طریق شبکه‌سازی خانوادگی، تأکید کرد: این جشنواره در دو سطح مقدماتی (شهرستانی) و استانی و با مشارکت عموم مردم و خانواده‌های استان به عنوان کار ویژه استان در طرح ملی زندگی با آیه‌ها اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در بسیاری از شاخص‌ها به الگویی در سطح کشور تبدیل شده است، اظهار داشت: این استان رتبه اول اعتکاف نسبت به سرانه جمعیت را دارد و در طرح‌هایی اعم از در زندگی با آیه‌ها و مشارکت در اربعین و کمک به اعتاب مقدسه نیز می‌درخشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: از طرفی این استان در مواردی همچون چهارشنبه سوری کمترین آسیب را دارد که نشان می‌دهد اگر فرهنگ قرآن و دین بر جامعه‌ای حاکم شد، تسلط و خودکنترلی رفتاری در برابر آسیب‌ها ایجاد می‌کند.

وی خواستار نقش‌آفرینی و طلایه‌داری بشرویه در طرح‌های قرآنی شد و افزود: معتقدیم هر مسجد و هیئت باید یک سازمان تبلیغات بوده که می‌طلبد مورد توجه باشد.

حجت الاسلام سالاری مکی با بیان اینکه با توجه به هجمه‌های فرهنگی دشمن، انسجام و همکاری دستگاه‌ها بیش از پیش ضروری است، گفت: خوشبختانه هیئت‌های مذهبی استان علاوه بر برگزاری مجالس اهل بیت، فعالیت‌های ارزشمند قرآنی و اجتماعی دارند و حدود ۴۰۰ هیأت برگزار کننده طرح «زندگی با آیات» و برگزارکننده جلسات قرآنی هستند.