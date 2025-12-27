حجتالاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات صورت گرفته برای آمادهسازی حضور معتکفین اظهار داشت: در راستای خدماترسانی بهتر و رفع هرگونه ابهام، "میز خدمت اعتکاف" با هدف اصلی تسهیل فرآیند ثبتنام، ارائه اطلاعات لازم و پاسخگویی مستقیم به تمامی سؤالات علاقهمندان برپا شد.
وی افزود: خوشبختانه در حاشیه این میز خدمت که با استقبال خوبی همراه بود، ثبتنام اولیه از تعدادی از حاضران صورت گرفت که نشان از اشتیاق مردم استان به شرکت در این سنت حسنه دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه فرآیند ثبتنام از اول دی ماه آغاز شده و تا پایان وقت اداری دهم دی ماه ادامه دارد، گفت: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه اختصاصی اعتکاف استان خراسان جنوبی به نشانی https://etekafskh.ir ثبتنام خود را به صورت برخط (آنلاین) انجام دهند.
حجتالاسلام سالاری مکی با بیان اینکه استفاده از سامانه ثبتنام اعتکاف یک مزیت مهم در مدیریت این رویداد است که علاوه بر تسهیل فرآیند ثبتنام، از ازدحام حضوری جلوگیری میکند، افزود: این سامانه بر اساس سن متقاضی اعم از نوجوانان یا اعتکاف بانوان و دانشآموزی، مساجد متناسب را پیشنهاد میدهد.
وی ادامه داد: هرچند ثبتنام غالباً اینترنتی است، اما برای افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند، در یک یا دو مسجد امکان ثبتنام حضوری نیز فراهم شده است، اما در نهایت تمامی اطلاعات برای تجمیع آمار وارد سامانه اصلی خواهد شد.
حجتالاسلام سالاری مکی از خراسان جنوبی از اعلام آمادگی بیش از ۴۲۷ مسجد استان برای میزبانی از معتکفان ایام رجبیه خبر داد و افزود: آیین معنوی اعتکاف همزمان با ایام البیض (روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم رجب) آغاز و معتکفین باید قبل از اذان صبح روز سیزدهم در محل اعتکاف حاضر شوند و تا اذان مغرب روز پانزدهم در محل مربوطه حضور داشته باشند.
