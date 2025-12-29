به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه کمیته اجرای طرح ملی فلج اطفال با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی ایمن‌سازی تکمیلی در شهرستان خاش تشکیل شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نوبت نخست طرح از ۲۰ تا ۲۲ دی‌ماه و نوبت دوم از ۲۵ تا ۲۷ بهمن‌ماه برگزار می‌شود و طی آن، دو قطره واکسن خوراکی فلج اطفال به تمامی کودکان زیر پنج سال خورانده خواهد شد.

رضا بهرنگی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان خاش، با تأکید بر اهمیت این برنامه گفت: طرح تکمیلی فلج اطفال یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه نظام سلامت است که با هدف حفظ ایمنی جمعی و جلوگیری از انتقال ویروس به‌صورت مستمر اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح بدون توجه به سابقه واکسیناسیون قبلی، تمامی کودکان زیر پنج سال را تحت پوشش قرار می‌دهد تا سطح ایمنی جامعه افزایش یافته و خطر چرخش ویروس به حداقل برسد.

رئیس مرکز بهداشت خاش با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و ترددهای منطقه‌ای تصریح کرد: اجرای کامل و دقیق این طرح، به‌ویژه در مناطق مرزی و پرتردد، نقشی تعیین‌کننده در صیانت از سلامت کودکان دارد و همکاری خانواده‌ها با تیم‌های بهداشتی، ضامن موفقیت آن خواهد بود.

بهرنگی در پایان خاطرنشان کرد: تیم‌های مراقب سلامت و بهورزان با آمادگی کامل و اجرای خانه‌به‌خانه و مرکز محور، این طرح را دنبال می‌کنند و انتظار می‌رود والدین با اعتماد و همراهی، در تحقق هدف ریشه‌کنی فلج اطفال مشارکت فعال داشته باشند.