به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر دشتی پور از برفروبی ۳۰۶ کیلومتر از جادههای کوهستانی استان در پی بارشهای اخیر خبر داد و گفت: با تلاش ۱۳۲ راهدار، هماکنون رفتوآمد در همه مسیرها جریان دارد.
وی اظهار کرد: بر پایه گزارش ادارههای تابعه و پایش دوربینهای نظارتی مرکز مدیریت راهها، در شبانهروز گذشته پنج محور اصلی استان شاهد بارش سنگین برف بوده است.
وی با اشاره به اقدامهای انجامشده برای جلوگیری از یخزدگی سطح جادهها افزود: در این بازه زمانی، راهداران برای ایمنسازی مسیرها بیش از ۳۴۵ تن شن و نمک مصرف کردهاند.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام در ادامه به وقوع ریزش کوه در برخی مناطق کوهستانی اشاره کرد و گفت: نیروهای راهداری موفق شدند ریزشبرداری در ۲۷ مقطع از جادههای استان را با سرعت انجام دهند تا مشکلی در عبور و مرور ایجاد نشود.
دشتیپور یادآور شد: این اقدامها با همت ۱۳۲ نیروی راهدار و بهکارگیری ۱۱۹ دستگاه خودروی سنگین و نیمهسنگین راهداری به سرانجام رسیده است.
وی با تأکید بر باز بودن تمامی راههای اصلی، فرعی و روستایی استان گفت: با وجود ادامه داشتن بارشها به صورت برف و باران، هیچ مسیری مسدود نیست و گروههای عملیاتی با همکاری پلیس راه در نقاط حساس مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، فوری وارد عمل شوند.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام از شهروندان خواست پیش از انجام سفرهای برونشهری، برای آگاهی از آخرین وضعیت جادهها با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.
