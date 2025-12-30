به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد پاکمهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (سه شنبه، ۹ دی ماه ۱۴۰۴) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی بودجه دستگاههای وابسته به وزارت بهداشت و درمان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این نشست تمرکز ویژهای بر سازمان بیمه سلامت داشتیم زیرا بیش از ۴۵ میلیون نفر در کشور تحت پوشش این بیمه هستند که شامل جامعه روستایی، عشایری، بیمه همگانی ایرانیان و سایر اقشار میشود و بیش از نیمی از جمعیت کشور را در برمیگیرد.
وی با بیان اینکه بیمه سلامت نقش محوری در اجرای طرح دارویار، نظام ارجاع، پزشک خانواده و پرداخت حق بیمه به مطبها، داروخانهها و بیمارستانها دارد و تأمین اعتبار مناسب برای آن ضروری است، افزود: اعتبار پیشبینی شده برای بیمه سلامت در سال ۱۴۰۴، ۷۰ همت بوده که تاکنون ۵۷ همت آن تحقق یافته و متأسفانه زیان انباشته این سازمان از سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ تا ۳۵ همت بوده و بدهیهای سال ۱۴۰۳ از منابع بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است.
پاکمهر ادامه داد: مجموع بدهیهای سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۰ همت میرسد و بودجه این سازمان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ۹۰ همت است و تلاش کمیسیون بر این است که حدود ۷۰ همت برای پرداخت زیان انباشته پیشبینی شود.
نماینده مردم بجنورد در مجلس دوازدهم، توضیح داد: اگر منابع بیمه سلامت از ۷۰ به ۹۰ همت افزایش یابد، رشد ۲۹ درصدی خواهیم داشت اما با پرداخت بدهیهای سنواتی از محل واگذاری منابع و داراییها، رشد بودجه بیمه سلامت به ۷۸ درصد خواهد رسید.
وی همچنین درباره بودجه سازمان انتقال خون، گفت: پروژه پالایشگاه خون با پیشرفت ۸۵ درصدی و اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان تا مرحله بهرهبرداری ادامه خواهد یافت و هدف از این پروژه، جداسازی فرآوردههای خونی از پلاسما در داخل کشور و تأمین بخشی از نیازهای داخلی است البته مدیریت پالایشگاه موظف شده است پیگیریهای لازم برای صدور ماده ۲۳ از سازمان برنامه و بودجه را انجام دهد و منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه در بودجه پیشبینی شود.
پاکمهر همچنین با اشاره به بودجه فرماندهی بهداری ارتش در این نشست، گفت: منابع پیشبینیشده برای دانشکده علوم پزشکی و حوزه نظام سلامت ارتش با رشد ۲۰ درصدی به ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده اما این مبلغ به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای واقعی نیست و باید افزایش یابد.
این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: دانشکده پزشکی ارتش حدود ۲۰۰۰ دانشجو دارد و بیش از ۱۳۰ دستیار در حال گذراندن دوره تخصص هستند همچنین بیش از ۲۴۰ درمانگاه داخل پادگانی فعال است که باید تجهیزات و امکانات آنها تأمین شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت ادامه داد: کمبود آمبولانس یکی دیگر از مشکلات جدی است، به طوری که بیش از ۱۴۰۰ دستگاه مورد نیاز است و این منابع باید برای تأمین آمبولانسها، درمانگاههای داخل پادگان و ۷ بیمارستان ارتش اختصاص یابد؛ بسیاری از تجهیزات موجود فرسوده و مسلک شدهاند و سیستم سرمایش آنها نیز نیاز به نوسازی دارد بنابراین نیاز است از آنها حمایت شود.
