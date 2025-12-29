سپیدار با ۱۵۴ میلیمتر رکورد دار بارش باران در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد میزان بارش باران تا ساعت ۶:۳۰ دوشنبه هشتم دیماه را عنوان کرد.

بر این اساس در سپیدار ۱۵۴، سرآب تاوه ۱۲۲، لوداب ۱۱۸.۵، دشتروم ۱۰۷، موشمی زیلایی ۱۰۴، سرآسیاب، یوسفی ۱۰۰، دلی خمسیر ۸۹، لنده ۸۶، یاسوج فرودگاه ۸۳.۵، دهدشت ۸۳، یاسوج دولت آباد ۸۲.۱، لیکک ۸۰.۹، جاورده ۸۰، وزگ ۸۰، تنگ پیرزال ۷۸، سوق ۷۴، درغک ۷۲، منصورخانی کاکان ۷۱، باشت خودکار ۶۹.۲، جوکار ۶۸، تل گاه ۶۷، برم سبز ۶۵، سرفاریاب ۶۴، امامزاده، جعفر ۶۲.۱، گنجه‌ای ۶۰.۳ و فیلگاه با ۶۰ میلیمتر باران بارید.

همچنین در باشت جهاد ۵۸، ده برآفتاب ۵۷، بوستان ۵۵، لیراب ۵۴، سرآب ننیز ۵۲، سی سخت ۴۸، دوگنبدان ۴۶.۲، ماهور باشت ۴۶، سیرون شبلیز ۴۵، دیل ۴۴، کریک ۴۲، دیشموک ۴۲، چیتاب ۴۱.۲، مارگون ۳۹، ممبی ۳۵، امامزاده پهلوان ۳۵، سینه نمک ۲۹.۵، تنگ رواق ۲۰، چرام ۱۵، لیشتر ۱۰ باران بارید.

در سیرون شبلیز ۷، مارگون ۳ و وزگ ۱ سانتی متر برف بارید.