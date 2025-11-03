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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

خالقی: بیمار مرگ مغزی در مشهد به ۶ نفر زندگی دوباره بخشید

خالقی: بیمار مرگ مغزی در مشهد به ۶ نفر زندگی دوباره بخشید

مشهد- مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی ۳۸ ساله ساکن مشهد به ۶ بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و هفتصد و پنجاه و چهارمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم «امید ثنائی» معرفی شده از بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه این شهر زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: کلیه‌های زنده‌یاد ثنائی برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد.

وی ادامه داد: کبد این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به بانوی ۴۲ ساله ساکن مشهد که از نارسایی کبد در رنج بود اهدا و پیوند شد.

خالقی گفت: قرنیه‌های زنده یاد ثنائی نیز برای پیوند به ۲ نفر در بانک چشم این دانشگاه و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

کد مطلب 6643259

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