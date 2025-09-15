  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۱

اهدای اعضای نوجوان سبزواری در مشهد به ۶ نفر زندگی دوباره بخشید

مشهد - مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بدن نوجوان ۱۶ ساله مرگ مغزی از سبزوار موجب نجات جان شش بیمار و بازگشت زندگی به آنان در مشهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در یک‌هزار و هفتصد و بیست و یکمین عمل اهدای عضو زنده‌یاد مهدی شرفی، ۱۶ ساله، که از بیمارستان امدادی شهید بهشتی سبزوار به واحد فراهم‌آوری معرفی شده بود، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان پیوند اعضای منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: کلیه‌های زنده‌یاد شرفی در بیمارستان منتصریه به یک پسر ۱۳ ساله از قوچان و یک دختر ۱۴ ساله از مشهد پیوند شد و زندگی دوباره به آنان بخشید.

وی ادامه داد: کبد این نوجوان نیز در بیمارستان منتصریه به یک خانم ۶۳ ساله ساکن تایباد که از نارسایی کبدی رنج می‌برد پیوند شد.

خالقی خاطرنشان کرد: قرنیه‌های زنده‌یاد مهدی شرفی به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد و بخشی از پوست وی نیز برای پیوند به بیماران دچار سوختگی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد مورد استفاده قرار گرفت.

