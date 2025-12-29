۲.۵ میلیارد ریال برای مرمت قنات درویش طرود هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بی کی صبح دوشنبه در بازدید قنات درویش طرود از اجرای عملیات مرمت و احیا این قنات خبر داد و اظهار داشت: هدف این پروژه توسعه پایدار کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه برای این پروژه اعتباری معادل دو هزار و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است، افزود: این مبلغ از اعتبارات استانی سال گذشته تأمین شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با تاکید بر اینکه برای احیا قنات و منابع آبی شهرستان برنامه‌های مدون و جامع تعریف شده است، ابراز داشت: قنات‌ها بخشی از تاریخ و هویت ایران ما است لذا حفظ و احیای آنها در اولویت قرار دارد.

آقا بی کی تصریح کرد: با لایروبی و مرمت قنات‌ها می‌کوشیم منابع آبی احیا شود در نهایت رونق بخش کشاورزی رقم بخورد.

وی با تاکید بر اینکه با تکمیل پروژه می‌توان شاهد افزایش بهره‌وری کشاورزی در منطقه بود، افزود: قطعاً توجه به تأمین منابع آبی طرود و رونق کشاورزی منطقه در دستور کار است.