حمید آقا بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات اجرایی مرمت و بازسازی قنات علیآباد دستجرد خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام حفظ منابع آب و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی است.
وی ادامه داد: برای مرمت و بازسازی این قنات مهم از اعتبارات ملی با مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از اجرای برنامه مدون و جامع برای احیای قناتهای شهرستان خبر داد و ابراز داشت: رویکرد این اقدام گام نهادن در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی است.
آقابیکی تصریح کرد: از جمله سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی تأمین منابع آبی از طریق لایروبی و احیای قناتها است که میتواند باعث ارتقا بهره وری در این حوزه شود.
