  1. استانها
  2. سمنان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

مرمت قنات تاریخی علی‌آباد دستجرد برای توسعه پایدار کشاورزی در شاهرود

مرمت قنات تاریخی علی‌آباد دستجرد برای توسعه پایدار کشاورزی در شاهرود

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از مرمت و بازسازی قنات علی‌آباد دستجرد خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، تحقق توسعه پایدار کشاورزی در منطقه است.

حمید آقا بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات اجرایی مرمت و بازسازی قنات علی‌آباد دستجرد خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام حفظ منابع آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: برای مرمت و بازسازی این قنات مهم از اعتبارات ملی با مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از اجرای برنامه مدون و جامع برای احیای قنات‌های شهرستان خبر داد و ابراز داشت: رویکرد این اقدام گام نهادن در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی است.

آقابیکی تصریح کرد: از جمله سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی تأمین منابع آبی از طریق لایروبی و احیای قنات‌ها است که می‌تواند باعث ارتقا بهره وری در این حوزه شود.

کد خبر 6700461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها