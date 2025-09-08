  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

سابقه ۱۰۰ ساله کشت خرما در طرود شاهرود؛ رقم غالب کبکاب است

سابقه ۱۰۰ ساله کشت خرما در طرود شاهرود؛ رقم غالب کبکاب است

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از سابقه بیش از صد ساله کشت خرما در منطقه طرود خبر داد و گفت: رقم غالب خرمای منطقه کبکاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بیکی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه سابقه کشت خرما در طرود به بیش از صد سال می‌رسد، ابراز داشت: احداث باغات خرما به شکل مدرن امروزی به سال ۷۰ بر می‌گردد.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت خرما در طرود ۱۰۰ هکتار است، افزود: از این میزان ۷۸ هکتار بارور و ۲۲ هکتار آن نهال است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه رقم غالب منطقه کبکاب است، ابراز داشت: توسعه باغات با ارقام تجاری و بازار پسند نظیر پیارم و مجول در دست اجرا است.

بیکی با بیان اینکه خرمای تولیدی به مصرف استان‌های همجوار نظیر تهران، گلستان، خراسان، تهران و مازندران می‌رسد، تصریح کرد: ارقامی نظیر زاهدی، شاهانی، مضافتی، بره‌ی نیز در منطقه کشت می‌شود.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد خرما به مصرف تازه خوری می‌رسد، افزود: طبق برآوردها برداشت ۱۹۵ تن خرما از نخلستان‌های طرود پیش بینی می‌شود.

کد خبر 6583222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها