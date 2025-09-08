سابقه ۱۰۰ ساله کشت خرما در طرود شاهرود؛ رقم غالب کبکاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بیکی صبح دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه سابقه کشت خرما در طرود به بیش از صد سال میرسد، ابراز داشت: احداث باغات خرما به شکل مدرن امروزی به سال ۷۰ بر میگردد.
وی با بیان اینکه سطح زیر کشت خرما در طرود ۱۰۰ هکتار است، افزود: از این میزان ۷۸ هکتار بارور و ۲۲ هکتار آن نهال است.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه رقم غالب منطقه کبکاب است، ابراز داشت: توسعه باغات با ارقام تجاری و بازار پسند نظیر پیارم و مجول در دست اجرا است.
بیکی با بیان اینکه خرمای تولیدی به مصرف استانهای همجوار نظیر تهران، گلستان، خراسان، تهران و مازندران میرسد، تصریح کرد: ارقامی نظیر زاهدی، شاهانی، مضافتی، برهی نیز در منطقه کشت میشود.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد خرما به مصرف تازه خوری میرسد، افزود: طبق برآوردها برداشت ۱۹۵ تن خرما از نخلستانهای طرود پیش بینی میشود.
