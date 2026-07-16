آغاز بازسازی قنوات طرود شاهرود با اعتبار ۱۰ میلیارد ریالی

محمدحسن غریبمجنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مرمت و بازسازی قنوات در منطقه طرود شاهرود اظهار کرد: در راستای حمایت از منابع آب سنتی و تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی، عملیات بازسازی دو رشته قنات «کلاته میرزا طرود» و «قنات عمومی طرود» آغاز شده است.
وی با بیان اینکه این پروژهها از محل اعتبارات استانی سال ۱۴۰۴ تأمین اعتبار شدند، افزود: برای اجرای این طرحها در مجموع ۱۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی شاهرود ادامه داد: مرمت و احیای قنوات نقش مهمی در پایداری منابع آب زیرزمینی، افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و جلوگیری از خشک شدن قنوات دارد و میتواند زمینه حفظ تولید و تداوم فعالیت کشاورزان منطقه را فراهم کند.
غریبمجنی با تأکید بر اهمیت نگهداری از زیرساختهای سنتی آبرسانی تصریح کرد: بازسازی بهموقع قنوات علاوه بر افزایش سطح زیر کشت، از تخریب باغات و کاهش خسارات ناشی از کمآبی نیز جلوگیری خواهد کرد.
وی همچنین از نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه خبر داد و اضافه کرد: کیفیت اجرای عملیات توسط پیمانکاران بهصورت دقیق رصد میشود تا این قنوات برای سالهای آینده نیز پاسخگوی نیاز بهرهبرداران بخش کشاورزی باشند.
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