نقش فناوری و نوآوری در حل مسائل اجتماعی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خاکدامن، مدیرعامل مؤسسه دانش‌بنیان برکت، در دومین رویداد «رعنا» به نقش فناوری و نوآوری در حل مسائل اجتماعی اشاره کرد و گفت: اتصال ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان به نیازهای واقعی جامعه ضروری است.

وی افزود: اکوسیستم علم و فناوری کشور در یک دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته و امروز بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند، گفت: این ظرفیت اکنون به مرحله‌ای رسیده که آثار خود را در اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود شرایط اجتماعی نشان می‌دهد.

مدیرعامل مؤسسه دانش‌بنیان برکت با اشاره به تجربه‌های جهانی در حوزه نوآوری اجتماعی و نوآوری فراگیر، یادآور شد: استفاده از ظرفیت نخبگان و مجموعه‌های نوآور برای کاهش نابرابری‌ها و تحقق رشد پایدار، امروز به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در دنیا تبدیل شده است.

خاکدامن مأموریت مؤسسه دانش‌بنیان برکت به‌عنوان بازوی فناوری و نوآوری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را به‌کارگیری هدفمند فناوری برای رفع محرومیت‌ها و بهبود معیشت مردم عنوان کرد و گفت: رویداد «رعنا» با هدف شناسایی، حمایت و تبدیل ایده‌های مسئله‌محور در حوزه‌هایی مانند سلامت، غذا و آموزش به راه‌حل‌های قابل اجرا در سطح ملی طراحی شده است.

وی در پایان با دعوت از فعالان اجتماعی، شرکت‌های دانش‌بنیان و تیم‌های فناور برای هم‌افزایی بیشتر، تأکید کرد: مؤسسه دانش‌بنیان برکت آمادگی دارد از تمام ظرفیت‌های خود برای توسعه این راه‌حل‌ها و خدمت مؤثرتر به مردم استفاده کند.